Apre domani il Museo del Design Italiano alla Triennale

Il Museo del Design Italiano della Triennale Milano, con la Direzione Artistica di Joseph Grima, si presenta per la prima volta in un allestimento permanente. Il Museo ospita una selezione dei pezzi più iconici e rappresentativi del design italiano, parte dei 1.600 oggetti della Collezione di Triennale. La realizzazione del Museo del Design Italiano è resa possibile grazie al sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Domani, lunedì 8 aprile, si terrà la cerimonia di inaugurazione alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e martedì 9 aprile 2019 il Museo verrà aperto al pubblico.

Il Museo del Design Italiano nasce dalla volontà di Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, e dei Consigli di Amministrazione delle Fondazioni di Triennale, ed è il frutto degli stimoli di un comitato scientifico che riunisce alcune delle figure di rilievo del mondo del design e dell’architettura italiani: Paola Antonelli, Mario Bellini, Andrea Branzi, Antonio Citterio, Michele De Lucchi, Piero Lissoni, Claudio Luti, Fabio Novembre, Patricia Urquiola. Nelle prossime settimane verrà nominato da Triennale uno specifico comitato dedicato alle acquisizioni che nei prossimi anni andranno ad arricchire la collezione permanente.

“L’apertura del Museo del Design Italiano – afferma Stefano Boeri – rappresenta la prima fase di un progetto più ampio e a lungo termine, sostenuto dal Mibac e dagli altri soci di Triennale e concordato con ADI e Assolombarda, con cui Triennale sta costituendo un’associazione. L’obiettivo è sia l’arricchimento della nostra collezione attraverso politiche d’acquisizione mirate e nuove collaborazioni con archivi, aziende, scuole, università, musei, sia l’ampliamento in Triennale degli spazi destinati al Design, allo scopo di fare della nostra istituzione il più importante centro internazionale dedicato al Design italiano”.

Museo del Design Italiano

Martedì-domenica, ore 10.30-20.30

Biglietto Museo del Design Italiano + XXII Triennale di Milano Broken Nature:

18 euro (intero) / 14 euro (ridotto)

Cerimonia di inaugurazione: 8 aprile 2019 ore 15.30 (solo su invito)

Inaugurazione aperta a tutti: 8 aprile 2019 ore 16.30-20.30

Apertura al pubblico: 9 aprile 2019