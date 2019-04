Milano, stupro filmato con lo smartphone: quattro arresti nel Milanese

L’accusa è pesante: avrebbero adescato una ragazza con la quale erano entrati in contatto su internet e che poi era uscita con loro, avrebbero consumato alcol e droga e poi l’avrebbero violentata filmando tutto con uno smartphone. Quattro ragazzi tra i 20 e i 29 anni sono stati arrestati dalla polizia, a Milano. Lo riportano oggi vari quotidiani. I contorni dell’aggressione, che non è stata riferita dalle forze dell’ordine, sono mantenuti riservati anche ora che sono stati eseguiti gli arresti. Sarebbe successo poco prima di Natale, tra il 23 e il 24 dicembre, in un centro della provincia di Milano dove vivono anche i presunti stupratori, che hanno filmato la violenza con il telefonino. Il filmato è stato trovato sul cellulare di uno dei quattro, che ora si trovano in carcere.