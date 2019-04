“La BiCi della felicità”, il libro per gli amanti della bici

“LA BiCi DELLA FELICITÀ” (Sperling & Kupfer) è il libro di Ludovica Casellati, per tutti gli amanti della bici e per scoprire tutto il bello di pedalare in Italia. Il titolo gioca su La bici e L’ABC della felicità. Ludovica Casellati, laureata in legge e con lunga esperienza nel mondo della tv e della pubblicità, fonda nel 2013 il magazine online viagginbici.com, punto di riferimento del cicloturismo. Da allora inizia una nuova vita da giornalista su due ruote, arrivando a essere identificata in rete come «Ladybici». Ha ideato e organizza, tra le altre cose, l’Oscar italiano del cicloturismo con Cosmobike Show e l’Urban Award con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci). Nel 2017 lancia Luxurybikehotels.com, il portale dove raggruppa gli hotel che offrono servizi di lusso ai ciclisti. Da settembre 2018 è anche editore di Viaggi del Gusto (vdgmagazine.it), storica testata di turismo ed enogastronomia. Ama pedalare, non correre!

Ascolta l’intervista all’autrice