Volevano scioperare durante maratona e partita, precettati i vigili di Milano

I vigili di Milano dovranno fare un sforzo e mettersi al lavoro nel giorno in cui avevano deciso di scioperare, il 7 aprile, quando in città è prevista una maratona e una partita a San Siro. Il Prefetto Renato Saccone infatti ha disposto la precettazione dei lavoratori appartenenti alle organizzazioni sindacali ADL Varese, SGB, DiCCAP/Sulpm, USB P.I. dei vigili urbani di Milano che hanno proclamato uno sciopero per la giornata di domenica 7 aprile. “In questa data la Città sarà interessata da eventi di rilievo, quali la gara podistica internazionale su strada denominata “Generali Milano Marathon 2019” con la partecipazione di circa 20.000 atleti provenienti da tutto il mondo, nonché l’incontro di calcio tra le squadre Internazionale F.C. e Atalanta”, si legge nella nota. “Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’esito negativo dell’incontro di mediazione tenutosi in Prefettura il 2 aprile scorso con il Comune di Milano e le Organizzazioni Sindacali per tentare di rivedere le modalità della protesta e revocare lo sciopero”. “Considerato che l’astensione, indetta dalle citate sigle sindacali, avrebbe ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di garantire i necessari servizi di viabilità a tutela del regolare svolgimento dell’evento – conclude la nota della Prefettura – è stata disposta la precettazione di una quota del personale, nella misura minima essenziale, pari ad un terzo del contingente impiegato nella precedente edizione della competizione podistica”.