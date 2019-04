Olimpiadi 2026, Salvini, i fondi per l’ordine pubblico ci sono

“Assolutamente c’è la garanzia di coprire tutte le spese per quanto riguarda l’ordine pubblico”: lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini arrivando all’incontro con il Cio a Palazzo Reale parlando dei fondi del Governo per le Olimpiadi 2026. “Tutti i dati di tutti gli studi di qualunque analisi in costi-benefici ci dicono che le spese eventualmente sostenute per garantire sicurezza, ordine pubblico e tranquillità ai Giochi saranno ampiamente ricompensati dagli introiti per il Pease”, ha proseguito. Ci saranno fondi anche per le infrastrutture? “Non fatemi togliere gli oneri al sottosegretario” Giancarlo Giorgetti “io vengo ad onorare il lavoro fatto dagli altri. Spero ci siano per tutto quello che è necessario”, ha detto Salvini.

