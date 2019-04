Montagne lombarde sommerse di neve

Abbondante nevicata sulle Alpi lombarde. Particolarmente intensa l’ondata di maltempo sulle località sopra i 1500 metri ma nella notte la neve si abbassata anche a quote più basse. Località come Bormio, Livigno, Santa Caterina, Chiesa Valmalenco o il Tonale hanno rapidamente riassunto un aspetto tipicamente invernale. Crollo delle temperature. Alto però il rischio valanghe su tutto l’arco alpino non appena la temperatura tornerà ad alzarsi. Sconsigliate nella maniera più assoluta attività sportive sulla neve fresca.