Esino Lario si mette in vendita per salvarsi

Un paese in vendita. E’ Esino Lario, in provincia di Lecco, comune di nemmeno 1000 abitanti che non riesce a sottrarsi a un destino di lento spopolamento e inesorabile impoverimento delle casse comunali, con crescenti difficoltà a far quadrare i conti e ad assicurare i servizi ai cittadini che ancora non se ne sono andati. Così il sindaco Pietro Pensa ha lanciato un appello su youtube. Vendo Esino Lario. C’è anche un sito: vendesiesino.it. Per il palazzo del Municipio ci vogliono 200 mila euro. Per una panchina 280 euro con la terza omaggio se ne compri due. In vendita on line anche il cartello di ingresso del paese.