Carmen Consoli al Parco Tittoni di Desio

Carmen Consoli torna con nuovi appuntamenti che la vedranno in tour in estate in tutta Italia. L’artista, in base ad ogni singola location e atmosfera, sarà accompagnata da una band di strumenti elettrici, con chitarra (Massimo Roccaforte), basso (Luciana Luccini) e batteria (Antonio Marra). La cantantessa sarà sul palco del prestigioso Parco Tittoni a Desio (MB) il prossimo 21 giugno. Biglietti disponibili sul circuito ufficiale Ticketone.

Saranno concerti speciali durante i quali Carmen porterà al pubblico le due anime che l’hanno accompagnata nel corso della sua ventennale carriera e che, alternandosi in lei con grande naturalezza, l’hanno resa una delle artiste più eclettiche del panorama musicale italiano e internazionale, riuscendo sempre a lasciare il segno tra le emozioni dell’acustico e le amplificazioni del rock graffiante.

www.carmenconsoli.it

CARMEN CONSOLI

21 giugno – Parco Tittoni – Desio (MB)

Biglietto: € 25,00 + prevendita