Operai morti in cantiere, i sindacati: non è fatalità, applicare le leggi

“Le Segreterie milanesi di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil esprimono tutto il loro cordoglio e la loro vicinanza alle famiglie delle vittime e si rendono fin da ora disponibili per qualsiasi tipo di assistenza. Le morti sul lavoro non sono mai una fatalità, eventi precisi ne determinano le dinamiche e le responsabilità ed è per questo che non va mai abbassato il livello di attenzione sull’applicazione e il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza. E’ necessario garantire il rafforzamento delle misure di prevenzione e attività costanti di vigilanza. La sicurezza sul lavoro non deve essere considerata un costo o una perdita di tempo, ma un investimento continuo per il benessere e la tutela dei lavoratori”: così una nota dei sindacati dopo l’incidente nel cantiere ferroviario a Pieve Emanuele in cui hanno perso la vita due operai.