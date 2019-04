Neve in Valtellina, chiuso un tratto della Statale

Fitte nevicate sulle Alpi lombarde: in alta Valtellina è stata chiusa in via precauzionale la statale 301 del Foscagno tra i comuni di Valdidentro e Livigno, anche a causa della caduta di piccole slavine vicino alla carreggiata. Sul posto sono al lavoro anche squadre di operai dell’Anas per lo sgombero della neve. Ancora neve fuori stagione anche in provincia di Bergamo: l’alta valle Brembana si è imbiancata per una fitta nevicata iniziata già nella serata di ieri e proseguita per tutta la notte. Nevica in modo intenso anche in Valcamonica, a Ponte di Legno e al passo del Tonale