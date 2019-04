Al Passo del Tonale, in Valcamonica (Bs), tra Lombardia e Trentino, è scesa così tanta neve che si scia anche in strada, come ai tempi della grande nevicata del 1986. Sulla pagina facebook “Ponte di Legno – Tonale” è stato pubblicato un video che documenta le sciate dei turisti anche per la strada, fuori dagli impanti

