Davide Van De Sfroos annuncia il Vantour 2019

Dopo il successo del tour teatrale “Tour de Nocc”, il cantautore e scrittore DAVIDE VAN DE SFROOS annuncia le prime date estive del nuovo “VANTOUR 2019”.

A differenza del tour teatrale, il live estivo si presenterà in una veste più coinvolgente per far ballare e cantare il pubblico. Lo spettacolo, infatti, sarà arricchito da nuovi strumenti e suoni, in particolare dal basso e dalla fisarmonica, che regaleranno ai brani più famosi del suo repertorio delle sfumature nuove. Affiancheranno sul palco Davide Van De Sfroos i musicisti Alessandro De Simoni (Fisarmonica), Simone Prina (basso), Angapiemage Galliano Persico (violino, tamburello, cori), Riccardo Luppi (sax tenore e soprano, flauto traverso), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori) eFrancesco D’Auria (batteria, percussioni, tamburi a cornice, hang).

Queste le ultime date del “Tour de Nocc”: sabato 6 aprile – Teatro Sociale, SONDRIO – SOLD OUT; sabato 13 aprile – Teatro Manzoni, MONZA (ultime disponibilità su Ticketone.it); martedì 16 aprile – Teatro Sociale, COMO – SOLD OUT.

Queste le prime date del “VanTour 2019”:

Venerdì 24 maggio – Palasettembre Festival Spirito del Pianeta, CHIUDUNO (BG) – ingresso gratuito

Sabato 8 giugno – Malt Generation Music Festival, ARLUNO (MI) – ingresso gratuito

Sabato 15 giugno – Phenomenon, FONTANETO D’AGOGNA (NO) – ingresso a pagamento (www.ticketone.it – www.ciaotickets.com)

Venerdì 28 giugno – Anteprima “Dal Mississipi al Po Festival”, FIORENZUOLA D’ARDA (PC) – ingresso a pagamento (Botteghinoweb)

Sabato 13 luglio – Parco Garibaldi, VILLAGUARDIA (CO) – ingresso a pagamento (Ticketone)

Sabato 3 agosto – Festival dallo Sciamano allo Showman, EDOLO (BS) – ingresso gratuito [Acoustic Set]

Domenica 4 agosto – Rock ‘n Beer Fest, VALLEDORIA (SS) – ingresso gratuito

Sabato 17 agosto – Piazza della Vittoria, SAN VINCENZO VALLE ROVERETO (AQ) – ingresso gratuito

Domenica 25 agosto – Piazza delle Torri “Plozza Wine group”, TIRANO (SO) – ingresso gratuito