C’era una volta kabobo. Ve lo ricordate? Armato di piccone ha ucciso tre persone al quartiere Niguarda. Oggi un altro simpaticone, armato di katana, è stato fermato prima che ammazzasse qualcuno. Non sono di quelli che usa la cronaca nera per parlare di politica. La politica è la politica, e gli squilibrati sono squilibrati. E questo è uno squilibrato. Però qualcosa bisogna dirselo. Almeno per rassicurarci. Diciamocelo che uno degli obiettivi della politica è un maggior presidio del territorio. Diciamocelo che ci sono meno squilibrati se c’è più benessere. Ci sono meno squilibrati se le case popolari sono un posto di diritti. Ci sono meno squilibrati se ci sono più integrati. Ecco, la politica dovrebbe arrivare fin qui. Anche senza usare la cronaca nera. E sarebbe già abbastanza.