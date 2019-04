E’ stato accoltellato nel sonno dal padre della fidanzata e ora si trova in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese. Vittima un ragazzo di 26 anni. E’ successo la notte scorsa a Vedano Olona (Va). Ancora ignoti i motivi del gesto anche se pare che l’uomo, 49 anni, non abbia mai visto di buon occhio la relazione della figlia con il giovane. E’ stata la figlia, svegliata dalle grida del fidanzato, a chiamare i soccorsi e i carabinieri. L’aggressore è stato portato in caserma.