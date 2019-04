Omicidio alla Bovisasca, restano in carcere i due arrestati

I due colombiani arrestati a Milano per l’omicidio di un uomo – un connazionale appena identificato – alla Bovisasca devono restare in carcere. Lo ha deciso il gip Manuela Scudieri che ha convalidato i fermi del 21 enne e del 38 enne bloccati dalla polizia circa 24 ore dopo il delitto. Un terzo colombiano, anche lui di 21 anni, è stato invece arrestato ieri nei pressi dell’aeroporto di Orly, vicino a Parigi. Il movente del brutale delitto – la vittima è stata fatta a pezzi con un’accetta e i resti sono stati dati alle fiamme – non è stato ancora definitivamente accertato, ma gli inquirenti parlano di “futili motivi” dovuti a vecchie ruggini risalenti a quando i giovani vivevano in Colombia. Hanno escluso, invece, contrasti nel mondo del narcotraffico o delle gang.