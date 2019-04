Finalmente la pioggia al Nord. Neve in montagna

Come previsto è arrivata l’acqua al Nord, dopo mesi di siccità. A Milano ha iniziato a piovere in tarda mattinata mentre le prime precipitazioni si sono verificate già ieri sera in altre zone della Lombardia. Neve in montagna oltre i 1500-1800 metri, in diminuzione verso sera. Abbondante nevicata a Livigno, dove proprio oggi è in visita la commissione del Cio che deve decidere l’assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026. Secondo gli esperti di 3bmeteo “le precipitazioni potranno risultare particolarmente abbondanti al Nord e tirreniche, punte di oltre 100-150mm sulle Alpi, fino a 60-80m su alta Valpadana e Liguria; picchi di oltre 100mm su alta Toscana e Levante Ligure, fino a 50-80mm su restante Toscana, Umbria, Lazio. Venerdì piogge e rovesci si concentreranno al Sud, mentre al Centronord avremo un temporaneo miglioramento. Nel fine settimana tuttavia il tempo tornerà instabile, sabato soprattutto al Centro, mentre domenica un nuovo fronte potrebbe portare ulteriori piogge, soprattutto al Centrosud. Data tuttavia la distanza temporale e la delicatezza della previsione, questa resta una linea di tendenza che necessiterà di ulteriori conferme.