Europee, Majorino annuncia candidatura

L’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino annuncia la sua candidatura alle elezioni Europee. “Sono convinto che si debba dare tutti il massimo e metterci la faccia per far vincere l’Europa democratica e contrastare la logica dell’Europa dell’odio”, ha detto intervenendo agli Stati generali del Comune organizzati dall’associazione Cronisti in Comune.”Ho dato la mia disponibilità al Partito democratico a candidarmi alle Europee poi sarà il Pd a scegliere attraverso i suoi organismi se sarò presente in lista o meno e saranno gli elettori a decidere – ha precisato Majorino – Sono pronto per questa scommessa perché credo si debba mettere tutti la faccia per far vincere l’Europa democratica e contrastare la logica dell’Europa dell’odio e la Brexit all’italiana che serpeggia dalle parti della Lega. Io se posso dare una mano in questo senso la do”. (MiaNews)