A 222 all’ora sulla A9, beccato con l’autovelox

E passato davanti all’autovelox a 222 all’ora, sulla A9, tra l’autogrill di Cadorago e la barriera di Como sud. Maximulta e ritiro della patente per il guidatore di una Golf con targa italiana pizzicato dalla Polstrada, impegnata nei servizi straordinari della “Settimana europea per il controllo della velocità. Il limite, in quel punto, è di 130 km/h. Sul podio – non poteva mancare, vista la vicinanza con la Confederazione – anche uno svizzero che con la sua potente Volvo viaggiava a 181 all’ora. In poche ore la Polstrada di Como ha elevato 45 verbali, 9 dei quali contestati sul posto con annesso ritiro della patente e pesante sanzione.