Olimpiadi, fondi dal governo per collegare meglio la Valtellina

Il Governo è pronto a finanziare il potenziamento infrastrutturale in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 per le quali l’Italia candida Milano, la Valtellina e Cortina. Ieri la commissione del Cio è arrivata a Venezia per valutare lo stato degli impianti di Lombardia e Veneto e il sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti ha subito assicurato l’impegno dell’esecutivo a finanziare le opere necessarie, sia nello sport che nelle infrastrutture stradali, che serviranno anche a giochi conclusi. Un impegno di spesa per circa 200 milioni di euro. Sul fronte delle strade sono due le opere fondamentali da portare a termine: il completamento della tangenziale di Sondrio e la realizzazione della tangenziale di Tirano per collegare Milano a Bormio e Livigno in tempi meno biblici. Oggi gli ispettori del Cio visiteranno gli impianti di Cortina mentre domani andranno a Livigno.