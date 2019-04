Anziani truffati, via orologi per 20 mila euro

Si è presentata alla loro porta spacciandosi per la figlia di una vicina di casa interessata ad acquistare da loro un particolare orologio. E le informazioni che aveva a disposizione, raccolte probabilmente nei giorni precedenti, sono riuscite a convincere i due anziani 89enni che l’hanno fatta entrare nella loro abitazione di via Palmanova a Milano. Ma qui la donna si è poi impossessata di alcuni orologi per un valore di oltre 20 mila euro, che la coppia le ha mostrato, per poi darsi alla fuga. Sulla vicenda indaga la Polizia. (MiaNews)