Togliere la cittadinanza onoraria di Salò a Benito Mussolini. Lo chiede, con una mozione, Stefano Zane, consigliere di minoranza del Comune di Salò (Bs). La richiesta sarà discussa a partire dal prossimo 8 aprile. “Sarebbe un gesto simbolico, necessario ma non sufficiente, per riconoscere e contrastare oggi questo imbarbarimento”, ha commentato l’Anpi Medio Garda. A Salò nel 1943 venne fondata da Benito Mussolini la Repubblica Sociale Italiana, conosciuta proprio come Repubblica di Salò.