Porta Genova, pesce d’aprile: sui social “scompare” il ponte verde

Social e photoshop per un pesce d’aprile che circola in queste ore su Facebook. Nel mirino è finito lo storico ponte degli artisti di Porta Genova. Su Facebook è partito il tam tam: “Lo hanno smontato in una notte, pazzesco” con tanto di foto che non lascia dubbi: il ponte verde che corre sopra i binari di porta Genova non c’è più, scomparso dall’oggi al domani. Qualcuno lo chiama “il ponte del primo aprile” perché si tratta di uno scherzo. L’artista Savi Arbola, infatti, ha lanciato il falso allarme sui social con un classico post “indignato”, al via quindi i commenti tra il surreale e il polemico. Ma, in questo caso, non c’e’ niente di vero, se non la potenza del ‘fotoritocco’ con cui il ponte verde è scomparso pur restando al suo posto, ma ancora, questo sì, chiuso mentre i lavori non sono ancora iniziati. (MiaNews)