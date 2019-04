MICK JAGGER operato al cuore: posticipato il tour dei ROLLING STONES

Svelato dal sito Drudge Report il problema di salute che ha costretto i ROLLING STONES a posticipare l’imminente “No Filter Tour” negli USA e in Canada: Sir MICK JAGGER dovrà al più presto sottoporsi ad un intervento al cuore per la sostituzione di una valvola cardiaca purtroppo danneggiata.

Pare che il ricovero a New York City sia programmato già per questa settimana, e benché l’intervento sia stato definito di routine, all’età di 75 anni non è comunque uno scherzo e Jagger dovrà poi concedersi qualche settimana di riposo assoluto nel post operatorio.

La situazione comunque è gestita con grande ottimismo e serenità, tanto che per i biglietti dei concerti posticipati non è prevista una modalità di rimborso, resteranno quindi validi gli stessi per le date riprogrammate non appena i medici daranno il nullaosta!

“Mi spaice molto deludervi”, ha dichiarato Jagger in un comunicato ufficiale, “mi sento devastato nel trovarmi costretto a posticipare il tour, ma lavorerò molto duramente per poter tornare in pista il più presto possibile. Ancora una volta, mi scuso profondamente con tutti i fan colpiti quanto me da questo contrattempo”.

Il cantante si trova al momento a Miami con la famiglia ed è stato paparazzato in totale relax sulla spiaggia.

Il buon Mick è un salutista nato e tra rigoroso regime alimentare e il costante esercizio fisico, dovrebbe tornare sul palco più in forma di prima entro l’estate.