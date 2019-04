Corpo carbonizzato, fermati due uomini a Milano

Svolta nelle indagini sul corpo smembrato e dato alle fiamme trovato sabato sera in zona Bovisasca a Milano. La Polizia ha fermato due uomini. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di due colombiani arrivati a Milano nei giorni scorsi. Uno dei due uomini è stato fermato dagli agenti alla Malpensa prima che si imbarcasse per un volo diretto in Sudamerica. L’uomo sarebbe stato ucciso al culmine di un litigio scoppiato nel corso di una festa in una casa della zona. Una lite “per futili motivi” secondo quanto spiegato dagli inquirenti. Il corpo della vittima è stato tagliato con un’accetta e poi trasportato con un carrello nel punto dove i killer hanno poi dato fuoco ai resti nel tentativo di farli sparire. Gli investigatori hanno trovato sia l’accetta che il carrello ed entrambi presentano tracce di sangue.