Pavia, De Paoli: “mi ricandido a sindaco”

“Avere proposto una visione della città e avere costruito un percorso fatto di progetti è per un amministratore un compito ineludibile. In questi anni – ha dichiarato il primo cittadino uscente Massimo De Paoli – ho lavorato molto, tanto è stato fatto e tanto altro resta ancora da fare. C’è da completare un cammino che su molte strade si è fermato perché non condiviso da chi avrebbe dovuto sostenerlo.

Allora, raccogliendo l’appello di tanti pavesi, mi ricandido con la lista civica Cittadini per Depaoli per valorizzare quanto fatto e chiamare a raccolta tante nuove energie per superare gli ostacoli che hanno frenato fino a ora.” De Paoli in una nota fa sapere che “l’appello a sostenere questa scelta si rivolge a tutti i cittadini che condividono l’idea di una Pavia sostenibile, viva, coesa, aperta e chiedono coerenza nella azione di governo”.