Salvini, San Siro nel cuore ma mi aspetto uno stadio nuovo a Milano (VIDEO)

L’idea di avere uno stadio nuovo a Milano piace al ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini. Dopo che la Lega milanese ha iniziato a fare fuoco e fiamme accusando il sindaco Beppe Sala di “voler demolire San Siro”, ecco che oggi Salvini, a Milano per un incontro in Prefettura – se ne esce con la frase: “Mi aspetto uno stadio nuovo, bello, sicuro, in una zona che viva sette giorni su sette”. “Poi – ha aggiunto – da milanese e da milanista San Siro ce l’ho nel cuore, però sono molto oggettivo, razionale e concreto, mi interessa che le famiglie possano andare allo stadio in totale sicurezza, quindi conto che le società facciano bene e facciano in fretta”. Non esclude uno stadio nuovo? “No, aspetto uno stadio nuovo”, ha risposto.