Sala: Salvini favorevole a nuovo stadio? Curioso della reazione dei consiglieri della Lega

“Sono curioso di vedere come reagiranno alcuni rappresentanti della Lega che si erano già opposti dopo 5 minuti. Vediamo come reagiranno adesso”: così, con una battuta il sindaco Giuseppe Sala, ha commentato le parole del leader della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini che si è detto favorevole a un nuovo stadio rispetto al Meazza. Nel merito della questione, a margine di un evento alla Fondazione Cariplo per la Giornata sull’autismo, il sindaco ha poi ribadito: “In questo momento io non ho più molto da dire. La palla è alle squadre ed è importante che chiariscano in fretta la loro posizione e soprattutto lo devono fare insieme.” “Se le due squadre trovano resistenza rispetto al fatto di abbandonare lo stadio di San Siro, figuratevi che resistenza troverebbero se dovessero anche abbandonare quell’area”, ha inoltre detto Sala commentando le parole del presidente del Milan Paolo Scaroni che non ha escluso l’ipotesi di lasciare San Siro. (MiaNews)