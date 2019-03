E’ in pericolo di vita il sedicenne precipitato dal tetto di un’azienda di Mariano Comense (Co) mentre faceva parkour. Il ragazzo era in compagnia di due amici quando, forse a causa del cedimento di un pannello o di un lucernario, ha fatto un volo di cinque metri cadendo all’interno dell’area industriale. L’impatto è stato violentissimo. Sono stati i dipendenti della ditta di via Sant’Ambrogio a dare l’allarme. Il ragazzo è stato portato in eliambulanza all’ospedale Sant’Anna di Como.