I carabinieri di Milano stanno indagando sulla morte di una donna cinese di 54 anni, trovata nel suo appartamento di via Esterle 29. A dare l’allarme è stata la coinquilina, connazionale e coetanea, al suo rientro a casa intorno alle 13.30. In casa non c’erano segni di collutazione e non sembra che ci sia stato il tentativo di intrusione da parte di ladri o malintenzionati.