Frontale a bassa velocità fra due treni nel comasco, 4 feriti

Scontro frontale fortunatamente a bassa velocità tra due treni pendolari tra Arosio e Merone (Como). Quattro passeggeri sono rimasti feriti. Secondo le prime informazioni l’incidente è stato causato dal macchinista del convoglio 1665 che sarebbe partito con il semaforo rosso ripartendo dalla stazione di Inverigo in direzione Canzo-Asso. Il macchinista ha poi frenato bruscamente quando si è accorto di trovarsi sullo stesso binario di un altro convoglio proveniente in direzione opposta ma non è riuscito a evitare l’impatto. La circolazione è stata sospesa tra Arosio e Merone con servizio di bus sostitutivi.