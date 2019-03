Rozzano, armi e droga in cantina: arrestato pregiudicato

Gli agenti della Squadra Mobile di Milano lo tenevano d’occhio ormai da diverso tempo: i suoi movimenti in via delle Palme a Rozzano erano molto sospetti. Così quando ieri, alle 18, lo hanno visto uscire dai locali delle cantine di alcuni stabili della zona, lo hanno fermato. Addosso, A.C., 51 anni e numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti e contro patrimonio, aveva 5 dosi di cocaina pronte per essere vendute in strada. Una successiva perquisizione nelle cantine ha permesso di scoprire un piccolo foro chiuso con uno sportello metallico all’interno del quale erano celate altre 136 dosi di cocaina (circa 120 grammi) insieme a un revolver Smith&Wesson e una pistola semiautomatica Bernardelli con un sacchetto di cartucce. Le armi erano riconducibili a un furto in abitazione dello scorso ottobre 2018 a Mortara. Nella casa dell’arrestato, sempre a Rozzano, gli agenti della Squadra Mobile hanno trovato anche un etto di marijuana.