Cocaina nel cruscotto, arrestato al Gratosoglio (VIDEO)

Gli agenti della Polizia l’avevano notato perché si stava aggirando furtivo attorno alle macchine parcheggiate in via dei Missaglia, zona Gratosoglio, con un paio di chiavi in mano e quando hanno fermato l’uomo, un marocchino di 31 anni, sono risaliti immediatamente a una Peugeot 308. L’auto presentava il cruscotto lievemente sollevato e, sotto di esso, erano nascosti tre panetti da un chilogrammo ciascuno di cocaina. Controlli successivi hanno permesso di trovare altri 800 grammi di droga, insieme a 4 mila euro in contanti, celati in un’altra parte dell’auto portando così il sequestro a 3,8 kg.