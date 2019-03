Tre tonnellate di caffè in chicchi di alta qualità pronti per essere macinati: è quanto si sono portati via i ladri che due notti fa si sono introdotti nel deposito della Torrefazione Caffè Ottolina di via Decemviri, in zona Forlanini. I malviventi hanno asportato dal deposito interi bancali di caffè per un valore di circa 60 mila euro, probabilmente utilizzando gli stessi muletti e sollevatori meccanici della ditta. Sulla vicenda indaga la Polizia. (MiaNews)