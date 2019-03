Insediato il nuovo Questore di Milano Sergio Bracco [VIDEO]

Si è insediato stamani Sergio Bracco, nuovo questore di Milano. Accolto dal picchetto d’onore del III Reparto Mobile in via Fatebenfratelli, il Questore Bracco ha salutato i Dirigenti e Funzionari della Questura e deposto una corona a ricordo degli uomini della Pubblica Sicurezza caduti nell’adempimento del loro dovere. Napoletano di origine, sposato con un figlio, laureato in Giurisprudenza, Bracco nell’agosto del 1990 è stato assegnato alla Questura di Bologna dove ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui Dirigente dell’UPGSP, Capo di Gabinetto e Vice Questore Vicario. Promosso Dirigente Superiore nel 2010, è stato nominato Questore di Avellino. Nell’agosto del 2013 è stato trasferito al Dipartimento della P.S., con l’incarico di Direttore dell’Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione della Segreteria del Dipartimento. Nominato Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza l’11 giugno del 2015, è stato questore di Genova a partire dal 1 settembre 2016. Bracco prende il posto di Marcello Cardona, nominato prefetto a Lodi. (MiaNews)