Addio al Meazza, si al nuovo stadio Inter e Milan d’accordo [VIDEO]

Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, Inter e Milan sembrano daccordo sul progetto condiviso di un nuovo stadio da presentare al Comune di Milano. Il progetto, secondo quanto riportato “prevede la costruzione di un di un impianto “ex novo”, nell’attuale area occupata dai parcheggi. E’ la linea che il Milan porta avanti da un po’, e ora anche l’Inter pare convinta ad abbandonare ogni progetto di ristrutturazione della “casa” attuale”. Le sorti del Meazza sono in mano a Palazzo Marino ma ora i tempi si accorciano, le società sarebbero pronte a presentare il piano già la settimana prossima.

“La soprintendenza sta verificando che non ci siano vincoli su San Siro, a me ad oggi non risultano. Io ribadisco la mia posizione: preferirei che si lavorasse su San Siro ma se le squadre per il timore di dover giocare in un cantiere, mentre c’è il campionato, preferiscono un progetto diverso, sanno quali sono i limiti che noi possiamo concedere in termini di edificazione. È chiaro a loro e a noi che uno stadio senza ulteriori sviluppi è difficilmente sostenibile. Io non ho fretta ma vorrei che venissero da noi con proposta chiara. In un modo o nell’altro sarebbe una buona cosa per Milano”. Così il sindaco Giuseppe Sala a margine di un incontro con il ministro Bonisoli a Palazzo Litta, commentando l’ipotesi della realizzazione di un nuovo stadio, diverso dal Meazza. E a chi gli chiedeva se per lui, da tifoso, sia immaginabile una demolizione di San Siro, il sindaco ha poi replicato: “Devo veramente ragionare da sindaco più che da tifoso. Io sono affezionato a San Siro però da sindaco devo dire che è un problema solo di rispetto delle regole quindi vediamo un po’ cosa succederà”.

“Le società AC Milan e Inter sembrano ormai indirizzate verso la costruzione di un nuovo stadio proprio accanto al Meazza, demolendo La Scala del calcio.

Pur aspettando di vedere quanto prima il progetto che le società presenteranno al Comune di Milano, vorrei essere chiaro fin da subito: per me San Siro è Milano, e Milano non si può demolire.” Così in un post su Facebook il presidente del Municipio 7 Marco Bestetti.