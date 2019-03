A Lugano apre una Casa della Letteratura

Sabato 30 marzo, dalle 14.30 alle 20.30, avrà luogo l’inaugurazione della Casa della letteratura per la Svizzera italiana, con sede a Villa Saroli (Viale S.Franscini 9) a Lugano, pronta ad accogliere eventi letterari e scrittori e diventare una fucina creativa per tutto l’anno, per i prossimi anni. Tantissimi gli ospiti di questa giornata, fra cui l’On. Marina Carobbio, Presidente del Consiglio Nazionale, l’On. Pelin Kandomir-Bordoli, Presidente del Gran Consiglio, l’On. Manuele Bertoli, Capo Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, l’On. Marco Borradori, Sindaco della Città di Lugano. Sarà inoltre presente David Vitali, dell’Ufficio Federale della Cultura, e gli scrittori Fabio Pusterla, Jérôme Meizoz, Leo Tuor, Prisca Agustoni, Pietro De Marchi, Antonio Rossi e Alberto Nessi (intervento letto da Elena Spoerl in quanto il nostro è in rappresentanza della Svizzera alla fiera del libro di Bologna); a fare gli onori di casa, Fabiano Alborghetti, presidente Casa della Letteratura per la Svizzera italiana.Nella prima parte del pomeriggio (apertura sala ore 14, inizio cerimonia ore 14.30) si susseguiranno gli interventi e il saluto delle autorità e degli scrittori presenti e, per lo più, coinvolti direttamente nella vita della Casa. A partire dalle 18.30, nelle sale della Villa Saroli e nei terrazzi avrà luogo un momento conviviale nel quale gli autori chiamati ad aprire la Casa daranno lettura di testi di altri autori sul tema abitare: un modo per iniziare i lavori che verranno offrendo una corale di voci variegata e sorprendente.