Sotto controllo l’incendio alla discarica di Mariano Comense

E’ sotto controllo, grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco, l’incendio alla discarica di rifiuti di Mariano Comense, divampato nel pomeriggio mentre una ruspa era al lavoro nel sito. L’Arpa intanto afferma in una nota che “dai rilievi speditivi, effettuati nelle aree circostanti la discarica potenzialmente più critiche per un’eventuale ricaduta, al momento non si è evidenziata una presenza significativa dei contaminanti rilevabili”. Il sindaco di Mariano ha comunque avvisato i cittadini di tenere chiuse le finestre. La puzza dell’incendio si avverte anche a diversi chilometri di distanza.