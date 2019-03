Mariano Comense, a fuoco discarica di rifiuti

Attivata dai Vigili del Fuoco di Como nelle prime ore di questo pomeriggio, la squadra emergenze di Arpa Lombardia sta intervenendo sul luogo dell’incendio divampato oggi nella discarica di Mariano Comense. L’incendio è importante – riferisce Arpa – e, secondo i vigili del fuoco, le operazioni di spegnimento potrebbero protrarsi per diverse ore. Il vento è in rinforzo, con direzione da nord a sud. Sul posto anche il Gruppo specialistico contaminazione atmosferica dell’Agenzia, che sta provvedendo a installare sottovento un campionatore ad alto volume per il monitoraggio di microinquinanti. Il primo campione verrà prelevato e inviato al laboratorio Arpa domani nella mattinata, quando potrà anche essere valutata l’eventuale necessità di proseguire con il monitoraggio. Le fiamme sono partite da una ruspa. Il sindaco di Mariano Giuseppe Marchisio ha invitato i residenti a tenere chiuse le finestre. Secondo i primi accertamenti, l’incendio sarebbe attribuibile a cause accidentali.