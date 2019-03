Campo di tulipani ad Arese, da domani via alle visite

Torna il campo di tulipani. Quest’anno sarà ad Arese. Da domani si potrà visitare l’area dove sono già fioriti 200.000 tulipani colorati. L’iniziativa, come nelle edizioni passate di Cornaredo, è della coppia olandese Edwin Koeman e Nitsuhe Wolanios. Il campo sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, il sabato e la domenica dalle 8,30. Il periodo di apertura del campo dipenderà dalle temperature, rimarrà aperto fino a metà o fine Aprile.

I numeri dello U-PICK garden di Tulipani Italiani 2019 di Arese sono: 2 ettari di terreno, 570.000 tulipani, 450 varietà.

Per entrare al campo si chiede l’acquisto anticipato di un buono di ingresso, da acquistare on-line alcosto di 4 euro o direttamente al campo al costo di 5 euro. I bambini accompagnati sotto i 4 anni non pagano. Il Buono è valido per la raccolta di 2 tulipani, che si possono raccogliere personalmente dal campo durante la visita.