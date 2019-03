L’ex ad di Trenord Biesuz fermato a Linate, deve scontare 4 anni e 9 mesi

L’ex amministratore delegato di Trenord Giuseppe Biesuz è stato fermato ieri dalla polizia di frontiera a Linate mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Londra. Lo scorso luglio Biesuz era stato condannato in appello a 4 anni e 9 mesi per truffa, false attestazioni e bancarotta fraudolenta per il buco da 685 mila euro della società Urban Screen, vicenda per cui venne arrestato nel 2012 mentre era a capo della società ferroviaria controllata da Regione Lombardia. Proprio per arrivare al vertice di Trenord aveva anche falsificato il curriculum ed era stato accusato di truffa perché non aveva in realtà conseguito la laurea all’università Ca’ Foscari e di false dichiarazioni perché aveva sostenuto anche davanti al gip di essere laureato. Ora l’ex manager dovrà scontare la pena diventata definitiva. A suo carico c’era infatti un ordine di carcerazione della Corte d’Appello di Milano emerso al momento del controllo dei documenti da parte della Polaria di Linate.