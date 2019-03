Ieri notte la volante del Commissariato Monforte ha fermato due uomini in viale Argonne a Milano, uno austriaco e l’altro turco, entrambi di 47 anni, a bordo di una Renault Scénic. I due sono apparsi agitati e la cosa ha insospettito gli agenti di Polizia. Perquisita l’auto sono stati trovati, nascosti sotto un sedile, 200 grammi di cocaina e 116 grammi di hashish suddivisi in diversi involucri, 3500 euro in contanti e un machete. I due sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti.