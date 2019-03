Gaetano Liguori al Sem di Milano

Domenica 24 marzo alle 18 il musicista Gaetano Liguori presenta l’album dal titolo “Un pianoforte per i giusti”. L’appuntamento è al Sem di via Cadore 33 a Milano. Liguori è uno dei più noti pianisti jazz italiani. Diplomato al Conservatorio di Milano in pianoforte e composizione elettronica, ha tenuto più di tremila concerti in Italia e all’estero e ha diretto vari Ensamble tra cui la Collective Orchestra, suonando con Massimo Urbani, Steve Lacy, Roswell Rudd, Don Cherry e Lester Bowie. Nel 1978 ha vinto il Premio della Critica Discografica. Ha tenuto tournée in tutta Europa e a Cuba ed è stato il primo musicista jazz italiano a suonare in India, Thailandia e Singapore. Ha partecipato come musicista a numerosi viaggi di solidarietà in Eritrea, Senegal, Amazzonia, Nicaragua e Gerusalemme.

Ha composto colonne sonore per teatro, cinema, radio e balletti, e ha collaborato con Dario Fo, Fernanda Pivano e Ottavia Piccolo. Ha inciso più di trenta fra dischi e CD. Dal 1978 è docente di pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano ed è titolare di un master di storia del jazz all’Università Bocconi di Milano.