Chiasso, il cane finanziere Caymon scopre 6 chili di eroina

La Guardia di Finanza di Ponte Chiasso ha scoperto un carico di eroina nel corso di un controllo alle auto in transito tra Svizzera e Italia. I militari hanno fermato un olandese di 60 anni che ha dichiarato di essere diretto nel nostro Paese per una vacanza. L’agitazione dell’automobilista ha però insospettito i finanzieri che hanno deciso di procedere a un controllo più accurato facendo intervenire anche un cane antidroga, Caymon. Il pastore belga addestrato ha fiutato un doppiofondo crato nella Volvo dell’olandese scoprendo 6 panetti di eroina del peso di circa 1 kg l’uno. Il trafficante è stato arrestato e portato in carcere a Como.