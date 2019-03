Donna uccisa a Milano, il compagno in questura

Roberta Priore, 53 anni, è stata trovata morta ieri pomeriggio nel suo appartamento, al quinto piano del civico 19 di via Piranesi. La donna era distesa a terra, con un cuscino accanto alla testa che lascia ipotizzare una morte per soffocamento avvenuta al termine di una colluttazione. A dare l’allarme è stata la figlia maggiore che non riusciva a mettersi in conttatto con lei. I vigili del fuoco per entrare in casa hanno dovuto forzare l’ingresso, una volta dentro hanno trovato subito il corpo circondato da uno strano disordine. I pompieri hanno spento anche un principio d’incendio. “Nei giorni scorsi è venuta la polizia nel palazzo, erano circa le 3, sentivamo urla di aiuto provenire dal suo appartamento – ha raccontato un condomino – Sembra che il compagno o qualcuno che conosceva bene la stesse picchiando. Del resto non era neppure la prima volta che arrivava la polizia”. Isospetti degli investigatori della Squadra mobile si sono subito concentrati sul compagno della donna. Diverse persone sono state accompagnate in questura per essere ascoltate sui rapporti con la donna ma, secondo indiscrezioni, tra loro ci sarebbe quello che è ritenuto l’assassino. Sarebbe un omicidio passionale, la pista della rapina finita male è stata scartata nonostante il disordine dell’appartamento.