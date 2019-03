In piazza Duomo una mega bandiera dell’Europa, flashmob con Delpini

Flash mob in piazza Duomo a Milano, alla presenza dell’Arcivescovo mons. Mario Delpini. #StessaBandiera il titolo dell’iniziativa, nell’ambito del progetto «Per una Nuova Primavera Europea» – dedicato al futuro dell’Unione e al ruolo che possono assumere partecipazione giovanile e cittadinanza attiva, promosso da Acli e dal Centro Ecumenico Europeo per la Pace. In piazza Duomo è stata srotolata una bandiera dell’Europa di 600 metri quadrati.

A sostenerla, i ragazzi delle scuole professionali di Milano e Provincia. Una fra le più grandi bandiere dell’Ue mai realizzate. L’evento è stato accompagnato dalle note dell’Inno alla Gioia di Beethoven eseguito da 11 ottoni della Banda dei giovani musicisti di Seregno. “Questi ragazzi fanno più effetto della bandiera, perché si trovano a proprio agio in Europa e vogliono costruirne una migliore – ha commentato l’arcivescovo Delpini – Un’Europa migliore serve e noi la costruiremo”