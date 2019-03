“Abbiamo fatto il punto con i consiglieri, gli assessori e il governatore Fontana sulle ottime cose fatte e le tante da fare in Regione Lombardia, un’amministrazione di cui sono orgoglioso”: lo ha riferito il leader della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo aver incontrato i rappresentanti della Lega in Regione. “È un modello di come si gestisce la cosa pubblica e quindi spero che con l’autonomia tante altre Regioni italiane possano avere lo stesso buon governo”, ha aggiunto Salvini fermandosi a parlare con i giornalisti fuori dal Pirellone.