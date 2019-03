Pulizie nelle cantine di Quarto Oggiaro, recuperate 20 bici del bike sharing

Residenti, richiedenti asilo e detenuti impegnati ieri nella pulizia delle cantine degli stabili popolari di via Cogne, a Quarto Oggiaro. La ‘squadra’ – con loro anche l’assessore alla Casa del Municipio 8, Fabio Galesi – ha lavorato per ripulire gli spazi comuni occupati con rifiuti abbandonati di ogni tipo. Durante l’intervento sono state anche recuperate una ventina di bici del bike sharing ‘free floating’. Al lavoro, i richiedenti asilo del centro di via Mambretti, i detenuti di Bollate e i residenti del comitato Vialba che hanno raccolto i rifiuti indifferenziati poi trasportati in discarica dai camion Amsa.