Tornano in Arabia Saudita i soldi che i governo di Riad aveva fatto avere alla Scala di Milano con due bonifici per un totale da 3 milioni e 100 mila euro. Lo si apprende al termine del CdA del teatro. “Ad oggi si ritorna al punto zero – ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala – restituiamo i soldi ai sauditi. Vedremo se ci saranno altre possibilità di collaborazione”. Ingresso sbarrato nel CdA del teatro dunque per il ministro della Cultura Badr bin Abdullah bin Mohammed Al Farha.