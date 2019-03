Il derby della madonnina è dell’Inter che vince 3 a 2

Finisce 2 a 3 il derby Milan-Inter della 28esima giornata del Campionato di serie A. Grazie alla vittoria i nerazzurri si portano di nuovo al terzo posto con due punti in più proprio del Milan. L’Inter subito in vantaggio al 3° con Vecino uno dei migliori in campo in assoluto. Il Milan nel primo tempo fatica e subisce l’azione dei nerazzurri che pressano alto. L’Inter raddoppia al 51° con De Vrij. Solo a questo punto il Milan inizia a giocare e accorcia grazie ad un colpo di testa di Bakayoko al 57°. Passano dieci minuti e l’arbitro Guida concede un rigore per un fallo su Politano, il penalty è trasformato da Lautaro Martinez al 67°. Il Milan ci riprova e accorcia grazie a Musacchio che segna al 71°. A questo punto è un assedio rossonero. Il Milan potrebbe pareggiare in due occasioni ma prima Handanovic e poi D’Ambrosio salvano i nerazzurri.