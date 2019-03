GlobalStrikeForFuture, il sindaco Sala con gli studenti

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha partecipato stamattina allo sciopero per il clima. Ha preso parte alla marcia degli studenti della scuola media Pertini di via Boifava, alla periferia della città. “Oggi mi unisco ai tanti giovani milanesi che stanno manifestando per il clima. Grazie per quello che state facendo: insieme possiamo e dobbiamo cambiare le cose. Per il bene della nostra città e del vostro futuro” ha commentato. Con una fascia arcobaleno realizzata per lui dagli studenti, il sindaco ha aperto la marcia che ha toccato alcune vie del quartiere.